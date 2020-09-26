توقعات بوقوف المزيد من كبار المسؤولين في ادارة ترامب تجاه سياسته

2020/09/26 | 16:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد موقع اني بي سي لوس انجلس الامريكي ، السبت، انه من المتوقع ان يعلن في هذه المرحلة العديد من كبار المسؤولين السابقين في البيت الأبيض علنًا معارضتهم لإعادة انتخاب دونالد ترامب باعتباره غير لائق للمنصب بناءً على ما رأوه أثناء خدمته في تحت ادارته .

وذكر تقرير للموقع ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” وبالنسبة للرئيس المتأخر في استطلاعات الرأي، فإن المزيد من الكشف عن الفساد المحتمل في ادارته قد يكون مدمراً لآماله في البقاء في المنصب”.

وقالت المسؤولة السابقة في ادارة الامن الداخلي سوزان نيومان والتي استقالت في نيسان الماضي “كفى، يحتاج الناس إلى فهم مدى خطورة لحظة ما نحن فيه “، فيما قال مسؤول آخر في الأمن الداخلي كان قد غادر أيضًا وهو مايلز تايلور” لقد بدأت انا ومجموعتي المسماة (ريبر) وهو التحالف السياسي الجمهوري من أجل النزاهة والإصلاح بتجنيد النقاد للتقدم والتحدث ضد الرئيس”، مبينا أن ” أولئك الذين شاهدوا عن قرب عدم لياقة ترامب للمنصب عليهم التزام أخلاقي بمشاركة تقييمهم مع الناخبين”.

واضاف التقرير أن ” من بين الذين يتوقع لهم الادلاء بتصريحات عامة ضد الرئيس الحالي وزير خارجيته السابق ريكس تيليرسون والمدير السابق للمخابرات الوطنية دان كوتس – الذي أدلى بالفعل بتعليقات انتقادية حول الرئيس ظهرت في كتاب الصحفي الشهير بوب وودوارد”.

وتابع أن ” أن رئيس أركان البيت الأبيض السابق جون كيلي موجود أيضًا على قائمة فيما قال نيومان ، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان كيلي عندما كان يرأس وزارة الأمن الداخلي: “أعتقد أنه يحب بلاده ويريد أن يفعل ما هو أفضل من أجل البلاد”.

واشار التقرير الى أن ” المسؤولين مثل كيلي ، الذين لديهم وظائف طويلة ومعاشات تقاعدية ضخمة ، سيخسرون أقل من خلال القيام بذلك أكثر من الموظفين المبتدئين مثل أوليفيا تروي ، مستشارة مكافحة الإرهاب السابقة لنائب الرئيس مايك بنس التي انضمت الأسبوع الماضي إلى الحملة ضد ترامب وقالت “سأصوت لصالح بايدن”.



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