دولة القانون: إجراء الانتخابات في موعدها ضرب من الخيال

2020/09/26 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف دولة القانون أن إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل ضرب من الخيال، نتيجة المعوقات الأمنية والسياسية في البلاد.

وقال النائب عن الائتلاف عبد الهادي السعداوي في بيان، إن أبرز معوقات إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد هو عدم وجود أرضية أمنية مستقرة في المحافظات، مضيفا أن الأمر الآخر مرتبط بقانون المحكمة الاتحادية الذي يواجه صعوبات عدة لتمريره، وقانون الانتخابات والجدل بشأن الدوائر الانتخابية، وعدم تخصيص الأموال لمفوضية الانتخابات لاستكمال الإجراءات اللوجستية للانتخابات.

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