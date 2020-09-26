عقبة أخيرة تفصل برشلونة عن ديباي

2020/09/26 | 16:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن آخر تطورات ارتباط برشلونة بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت أن صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، إلى برشلونة، باتت مستحيلة هذا الصيف، بسبب عدم قدرة البارسا على تقديم عرض مقنع.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ديباي هو الأقرب لدعم هجوم فريق المدرب رونالد كومان هذا الموسم، عقب خفض البارسا لكتلة الرواتب في النادي، بالتخلص من لويس سواريز وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش.

وأشارت إلى أن سعر ديباي 25 مليون يورو، لكن يحرص البارسا أولًا على التخلص من لاعبين جدد مثل رافينيا ألكانتارا وجان كلير توديبو وجونيور فيربو وصامويل أومتيتي قبل حسم الصفقة.

يذكر أن برشلونة يطارد ممفيس ديباي، بطلب من كومان، الذي سبق أن عمل معه في منتخب هولندا.

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