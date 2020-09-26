2 منها غذائية و3 انشائية وصناعية.. 5 معامل موصلية تعود للعمل بعد توقفها لـ6 سنوات

2020/09/26 | 16:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بعد نحو 6 سنوات من توقفها بفعل الحرب، عادت 5 مصانع في محافظة نينوى للعمل مجددًا، بعد انتهاء اعمال اعادة الاعمار فيها.

وقال وزير الصناعة منهل الخباز، في تصريحات صحافية، أنه “تم افتتاح خمسة مشاريع بمدينة الموصل بعد ان تم تدميرها خلال سيطرة عصابات داعش على المدينة عام 2014″، موضحا ان “المشاريع هي معامل السمنت والطابوق ومعامل الخياطة ومعامل الطحين والسكر”.

واضاف، ان “هذه المشاريع ستتبعها مشاريع اعمار وتاهيل اخرى ستشمل جميع المصانع التابعة للوزارة تهدف الى تحريك الواقع الاقتصادي للمحافظة وتفتح افاق جديدة امام المواطنين بعد استتباب الامن والنظام في المحافظة”.

وتابع وزير الصناعة، أنه “بحث مع محافظ نينوى نجم الجبوري وعدد من المسؤولين في مجال الصناعة اليات تطوير القطاع الصناعي العام والخاص وتنشيط المعامل وتفعيلها واعداد خطط لاعادة اعمارها وتأهيل ماتبقى من هذه المشاريع الصناعية المتوقفة لما فيها من انعكاسات إيجابية على الواقع الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة”.

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