2020/09/26 | 16:19 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابتن فريق الشرطة سعد عبد الامير يتلقى عرضا احترافيا من نادي مالاتيا سبور التركي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/26 | 16:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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