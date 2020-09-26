الحلبوسي يفتتح جلسة البرلمان بحضور 179 نائبا


الحلبوسي يفتتح جلسة البرلمان بحضور 179 نائبا
2020/09/26 | 16:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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