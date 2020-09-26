2020/09/26 | 16:20 - المصدر: عين العراق

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السبت 26 سبتمبر 2020 | 04:10 مساءً | عدد القراءات : 12

مقرب من ماكرون: فرنسا لن تخذل لبنان

قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، إن فرنسا لن تخذل لبنان وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وأضاف المصدر أن اعتذار أديب يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت ”خيانة جماعية“، موضحا أن ماكرون سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة.

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