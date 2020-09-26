بالصور.. مهندسو كربلاء يتظاهرون للمطالبة بتعيينهم في مصفى المحافظة

2020/09/26 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء..

تظاهر عدد من المهندسين وسط كربلاء، السبت، لمطالبة وزارة النفط بتوفير فرص عمل لهم في المصفى النفطي.

وقال مراسل /المعلومة/ إن مجموعة من المهندسين بمختلف اختصاصاتهم تظاهروا امام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء للضغط على وزارة النفط باستيعابهم وايجاد فرص عمل لهم في مصفى كربلاء النفطي.

وأضاف، أن المتظاهرين اكدوا اجراء عدة لقاءات مع المسؤولين في وزارة النفط الا انهم لم يلمسوا شيئا يؤكد سعي الوزارة لتوفير فرص العمل، مؤكدين ان تظاهراتهم ستستمر حتى إنهاء معاناتهم وتقليل نسبة العمالة الاجنبية في المصفى وابدالها بالخريجين من ابناء البلد.



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