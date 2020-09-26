2020/09/26 | 16:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اللجنة القانونية بدأت بقراءة التقرير الخاص بملحق المادة 15 من قانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر الانتخابية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تبدأ بقراءة التقرير الخاص بالدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تبدأ بقراءة التقرير الخاص بالدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).