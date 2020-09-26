الموقف الوبائي في العراق: حالات الشفاء “تفشل” بتدارك الإصابات مجددًا

2020/09/26 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، 4270 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 3652 حالة شفاء.

وسجل العراق 68 حالة وفاة.

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