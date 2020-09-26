"خيانة جماعية".. مصدر فرنسي يعلق على اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية

2020/09/26 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر من محيط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب هي "خيانة جماعية للأحزاب اللبنانية"، وفق ما نقلت رويترز.

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