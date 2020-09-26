تعاون ثنائي مشترك بين مصر والعراق بمجال الاسكان

2020/09/26 | 16:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلتقى السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأبدى السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي تطلعه للتعاون بين الحكومتين العراقية والمصرية في جميع المجالات، حيث إن العراق يتعافى الآن من تحدي الإرهاب بفضل دعم الدول الشقيقة والصديقة، ومنها الدولة المصرية،

واعرب السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الإسكان والتنمية للدولة العراقية، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث أن العراق أصبح ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات، بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي.

وبحث الجانبان بعدها، آلية الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية ـ المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

PUKmedia ابراهيم محمد شريف/ القاهرة‌

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