العراق يسجل 4270 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/26 | 16:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت الموافق 2020/9/26، عن تسجيل 4270 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ووفاة 68 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا، كما في الجدول ادناه كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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