مصدر مقرب من ماكرون: فرنسا لن تخذل لبنان

2020/09/26 | 16:32 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون يتحدث في بيروت يوم أول سبتمبر ايلول 2020.صورة من ممثل لوكالات الأنباء.باريس (رويترز) - قال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرويترز يوم السبت إن فرنسا لن تخذل لبنان وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة.وقال المصدر إن اعتذار أديب يعني أن الأحزاب السياسية في لبنان ارتكبت ”خيانة جماعية“.وأضاف أن ماكرون سيدلي ببيان في مرحلة لاحقة.إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم

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