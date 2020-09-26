وفاة العلامة السيد محمد حسين الحكيم في النجف

2020/09/26 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف – الزمان نعت فعاليات وشخصيات ومرجعيات دينية وسياسية السيد محمد حسين الحكيم الذي وافاه الاجل اليوم وجرت الصلاة عليه في مسجد الطوسي .وجاء في نعي رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم السبت، قوله في بيان: “تلقينا بألم وأسف بالغين نبأ رحيل العالم الرباني سماحة آية الله المجاهد الزاهد السيد محمد […]

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