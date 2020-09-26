كورونا يغزو مناطق محددة في الرصافة.. والشفاء متراجع عن الاصابات بفارق كبير

2020/09/26 | 16:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د. عبد الغني الساعدي عن تسجيل 642 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 247 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 642 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

– 247 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 107 حالة

قطاع البلديات الثاني 16 حالة •

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قطاع الشعب 29 حالة

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قطاع الرصافة 9 حالات

قطاع المدائن 25 حالة

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قطاع البلديات الاول 13 حالة

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قطاع الصدر 9 حالات .

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قطاع بغداد جديدة 23 حالة

قطاع الاعظمية 16 حالة

– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ـــــ 395

مدينة الصدر 153 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .



قطع 74 , حي طارق .



الحبيبية , الكيارة , جميلة .



الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 .



541 , حي المهدي , قطاع صفر , 538 , 537 , 532 , 517 , 550 , 544

حي البساتين, 345, 357 .



حب البساتين .



320 , 328 ,331 الشعب 27 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي , حي اور ,333 , 357 , قرب النادي العربي , 359 , 345 •

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , المعسكر , قؤب دائرة الكهرباء , الزراعي , 771 , البلديات 16

, 506 , , 508 ,502 , 504 , شارع فلسطين 11 حالة محلة 505, 503, •

الامين 9 حالات محلة, 731, تجاوز , 733 , , 741 , 721 .



743•

, تل محمد , بغداد جديدة 9 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 20 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , سعيد ة , 958 , 949•

905 , 906 , 909 , الكرادة 15 حالة محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , الاعظمية 8 حالات محلة, 314

العبيدي 10 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , •

الطالبية 9 حالات محلة 323 , 321 , •

.



حي الزهراء 11 حالة محلة , 757 , 759 , الخنساء,

.



ام الكبر والغزلان 8 حالات محلة 345 , 337 ,

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الراشدية 6 حالات / قرية عباس

الحسينية 8 حالات محلة , 222 , 215 , الانتصار , بوب الشام , كميرة ,

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الرشاد 9 حالات محلة 771 , 752 , 772

زيونة 8 حالات محلة 702 , 703 , 704 , 706

.



الحرية حالتين محلة 418 , والكريعات 3 حالات محلة 336

.



الفضيلية حالتين محلة 753 .



والغدير 11 حالات محلة 706 , 704 , 702 , 709

.



البنوك 7 حالات محلة 321 , 319 , والكسرة 8 حالات محلة 302 ,

.



المدائن 14 حالات / جسر ديالى / السايلو / الجمعية / الوردية / الجعارة

.



المعامل حالتين محلة 779 , وسبع قصور حالتين / شار ابو علي ,

حي النصر 4 حالات محلة 735 و حي البتول 3 حالات محلة 751 , 750

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 42588 توفي منهم1237 للاسف فيما اكتسب الشفاء 36246 ومتبقي قيد العلاج 5105”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

واعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي اليوم السبت 26/ 9/ 2020عن شفاء 408 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 36246 حالة.

وقال الدكتور الساعدي ان “صحة الرصافة سجلت اكتساب 408 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا”

وكانت موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 199 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها .



اما بقية حالات الشفاء فتوزعت كما يلي : 17 حالة شفاء في منطقة بوب الشام .



و 16 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء .



و 15 حالة شفاء في منطقة الامين .



و 14 حالة شفاء في منطقة حي البتول .



و 13 حالة شفاء في منطقة الراشدية .



و 12 حالة شفاء في منطقة الحسينية 10 حالات شقاء في كل من المشتل والحبيبية و حي المنتظر .



و 9 حالات شفاء في منطقة الدسيم .



و 8 حالات شفاء في منطقة الاعظمية .



و 7 حالات شفاء في كل من المناطقة شارع فلسطين والغدير وحي البنوك .



و 6 حالات شفاء في منطقة بغداد جديدة .



و 5 حالات شفاء في منطقة زيونة ومثلها في الكفاح .



و 4 حالات شفاء في منطقة البياع ومثلها في الاسكان .



و 3 حالات شفاء في كل من الدولعي وصحة ديالى وصحة ذي قار .

واضاف المدير العام ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”

واوضح ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.

وافاد ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 36246 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”

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