في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق انتفاضة تشرين المجيدة الى العمل المثابر لتحقيق اهداف الانتفاضة كاملة - الحزب الشيوعي العراقي

2020/09/26 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العراقي بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقيفي الذكرى السنوية الأ-;-ولى لانطلاق انتفاضة تشرين المجيدة الى العمل المثابر لتحقيق اهداف الانتفاضة كاملةاضطَرّت الأ-;-وضاع المتردية في بلادنا وانسداد آ-;-فاق معالجة الازمات على يد منظومة المحاصصة والفساد القابضة على الحكم منذ ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-، الملايين من أ-;-بناء شعبنا، نساء ورجالا، خصوصا من الشباب والطلبة، إ-;-ل ......





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