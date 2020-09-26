في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق انتفاضة تشرين المجيدة الى العمل المثابر لتحقيق اهداف الانتفاضة كاملة - الحزب الشيوعي العراقي

#الحزب_الشيوعي_العراقي بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقيفي الذكرى السنوية الأ-;-ولى لانطلاق انتفاضة تشرين المجيدة الى العمل المثابر لتحقيق اهداف الانتفاضة كاملةاضطَرّت الأ-;-وضاع المتردية في بلادنا وانسداد آ-;-فاق معالجة الازمات على يد منظومة المحاصصة والفساد القابضة على الحكم منذ ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-، الملايين من أ-;-بناء شعبنا، نساء ورجالا، خصوصا من الشباب والطلبة، إ-;-ل ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق انتفاضة تشرين المجيدة الى العمل المثابر لتحقيق اهداف الانتفاضة كاملة - الحزب الشيوعي العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق انتفاضة تشرين المجيدة الى العمل المثابر لتحقيق اهداف الانتفاضة كاملة - الحزب الشيوعي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).