الرصافة تحدد مواقع الإصابات الجديدة

2020/09/26 | 16:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات والشفاءات الجديدة بفيروس كورونا.



وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 ايلول 2020)، إن المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 597 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

247 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع النهروان 107 حالة.

قطاع البلديات الثاني 16 حالة.

قطاع الشعب 29 حالة.

قطاع الرصافة 9 حالات.

قطاع المدائن 25 حالة.

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قطاع البلديات الاول 13 حالة

قطاع الصدر 9 حالات.

قطاع بغداد جديدة 23 حالة.

قطاع الاعظمية 16 حالة.

395 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع المصابين إلى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة إلى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيراً إلى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 42588 توفي منهم1237 للأسف فيما اكتسب الشفاء 36246 ومتبقي قيد العلاج 5105".

ودعا الساعدي المواطنين إلى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الإصابة، وتقليل تفشي الوباء".

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