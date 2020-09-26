الصحة تسجل 4270 إصابة بكورونا وشفاء 3652 حالة

2020/09/26 | 16:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثلت 3652 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تسجيل 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق".

وأضاف البيان، أن "الوزارة سجلت تماثل 3652 حالة للشفاء، وأكثر المناطق التي سجلت أعلى حالات شفاء هي بغداد الكرخ بواقع 710 حالات".

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