2020/09/26 | 16:51 - المصدر: عين العراق

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كتلة النهج الوطني تقدم مقترح حول الدوائر الانتخابية لكل محافظة

قدم رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، اليوم السبت، مقترحًا حول الدوائر الانتخابية لكل محافظة اعتمادًا على المعايير الآتية:

1- معيار واحد على أساس عدد السكان

2- يضمن الفوز لمن يحصل على اعلى الاصوات

3- ضمان التمثيل النسوي (الكوتا)

4- زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات

5- سرعة اجراء الانتخابات المبكرة.

6- يهيىء فرص لبروز قوى سياسية تسهم بالتغيير الايجابي و الاصلاح السياسي

7- لا يتطلب تغييرا كبيرا في سجل الناخبين

8- سهولة تشخيص الناخبين لمرشحيهم وعدم وقوع الخطأ في اختيار ممثليهم.

9- يعالج عدم المطابقة التي تحصل بين سكن الناخب و مركز اقتراعه الذي يزداد في الدوائر المتوسطة ويمنع نسبة كبيرة من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات .

وادناه المقترح :-

1.



تكون محافظة بغداد خمس دوائر على ان تتساوى او تتقارب دوائرها قدر الإمكان بعدد السكان

2.



تكون محافظة نينوى ثلاث دوائر تتساوى او تتقارب دوائرها قدر الإمكان بعدد السكان

3.



تتكون كل محافظة من المحافظات المتبقية من دائرتين تتساوى او تتقارب دوائرها قدر الإمكان بعدد السكان

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