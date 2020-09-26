عضو بلجنة التعديلات الدستورية النيابية يحدد الموقف من لجنة رئاسة الجمهورية

2020/09/26 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى عضو لجنة تعديل الدستور البرلمانية، يونادم كنا، السبت (26/9/2020)، وجود خلاف مع رئاسة الجمهورية حول اللجنة التي شكلتها مؤخرا بشأن تعديل الدستور، مؤكدا أنه بالإمكان الاستفادة من طروحاتها.

وقال كنا في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "رئاسة الجمهورية سعت من خلال اللجنة التي شكلتها من أجل تحريك الاجواء باتجاه تعديل الدستور"، مبينا أن "اللجنة لا تمتلك سند لها قانوني، لان الدستور يقول في المادة 42 أن لجنة تعديل الدستور تشكل من مجلس النواب وليس من خارجه".

وبين أن "لجنة رئاسة الجمهورية تضم شخصيات ذات خبرات وكفاءات عالية، بالامكان الاستفادة من مقترحاتهم، لكن التعديلات تعد قضية سياسية أكثر مما تكون خبرات قانونية أو دستورية".

وأوضح أن "طبيعة تحويل النظام السياسي في البلاد على سبيل المثال ليس قرارا بيد أربعة خبراء، وإنما هناك كتل سياسية تقبل أو لا تقبل".

ويوم امس، قال عضو لجنة التعديلات الدستورية التابعة لرئاسة الجمهورية، عبدالمحسن السعدون، ان لجنة التعديلات الدستورية النيابية تشكلت بعد ما شهده العراق من احداث أخيرة، وهي غير مسنودة بمادة دستورية كونها تشكلت بعد جلسة البرلمان الأولى لتشكيل اللجان البرلمانية، مؤكدا ان لجنته تضم خيرة خبراء القانون والدستور في العراق، للسعي بتعديله وعرضه للجهات ذات العلاقة.

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