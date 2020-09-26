متنبئ جوي يحدد موعد اعتدال درجات الحرارة ويتحدث عن موجة أمطار قريبة

2020/09/26 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد توقع المتنبئ الجوي، احمد التميمي، اليوم السبت (26/9/2020)، موعد انخفاض درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد، فيما أشار الى ان دخول العراق في فصل الشتاء سيكون متأخراً بعض الشيء.وقال التميمي في حديثه لـ(بغداد اليوم)، عن متغيرات الحالة الجوية في عموم البلاد، وما تنشره بعض الصفحات المهتمة بأحوال الطقس عن وجود موجة حارة جديدة ان "الاعتدال والانخفاض في درجات الحرارة سيكون بداية من منتصف هذا الاسبوع".وأضاف "العراق لن يشهد موجة حر جديدة خلال الأيام المقبلة، وفصل الشتاء سيدخل البلاد متأخراً بعض الشيء بسبب المتغيرات الجوية".وأردف "من المتوقع ان تكون بداية الشهر الجديد، فرصة لهطول الامطار والاعتدال في درجات الحرارة".ولفت الى ان "الانخفاض المرتقب في درجات الحرارة، سيكون فقط بالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى، اما العظمى فستبقى مرتفعة، ويكون فيها اعتدال خلال منتصف الاسبوع في المناطق الشمالية".ومضى "اما المناطق الجنوبية من البلاد، فستشهد اجواءً حارة في النهار، وانخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة خلال ساعات الفجر".

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