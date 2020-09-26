2020/09/26 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختلال النصاب القانوني للجلسة بسبب خروج بعض النواب من القاعة الكبرى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختلال النصاب القانوني للجلسة بسبب خروج بعض النواب من القاعة الكبرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).