العراق.. البرلمان يصوّت اليوم على إكمال الدوائر الانتخابية

2020/09/26 | 16:51 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 16:37 - GMT 13:37 تارخ النشر: السبت 8 صفر 1442 هـ - 26 سبتمبر 2020 KSA 16:09 - GMT 13:09

المصدر: دبي - قناة العربية

يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسة للتصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب.يأتي هذا فيما اتهم تحالف "سائرون" مؤخراً كتلاً بمحاولة إرجاع قانون الانتخابات إلى الدائرة الواحدة.وأكد أنه لن يعرقل تمرير القانون، لكنه شدد على ضرورة المضي به ضمن الدوائر المتعددة.

ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في السادس من يونيو المقبل.وفي سياق آخر، كان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قال، الجمعة، إنه يدعم المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.الكاظمي أكد في تغريدة له على "تويتر" أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأضاف أن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

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