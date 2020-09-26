تركيا تجدد قصفها لشمال العراق وتعلن قتل 3 من حزب العمال

2020/09/26 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت الطائرات الحربية التركية، اليوم السبت، ضربات جوية على محافظة دهوك، شمال العراق، فيما أكد مصدر عسكري عراقي استمرار الضربات حتى اللحظة....

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