كتائب حزب الله العراق: سنمرغ أنوف الجنود الأميركيين في التراب

2020/09/26 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتائب حزب الله في العراق، أنها ستمرغ أنوف الجنود الأميركيين في الأراضي العراقية، وذلك ردا على تهديدات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو....

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