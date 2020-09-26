لاعب عراقي يجذب أنظار ناد أوروبي بادائه في دوري ابطال اسيا.. عرض بـ400 الف دولار لموسم واحد

2020/09/26 | 16:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تلقى قائد الشرطة العراقي، سعد عبد الأمير، عرضًا احترافيًا من نادي ملطية سبور، لتمثيل الفريق التركي في الموسم الجديد.

وقال مصدر مقرب من الشرطة، إن ملطية سبور يريد ضم سعد عبد الأمير، مقابل 400 ألف دولار لمدة موسم واحد، وفق ما نقل موقع “كووورة”.

وبين أن العرض جاء لسعد عبد الأمير، بعد الأداء المميز للاعب في دوري أبطال آسيا مع الشرطة، رغم أن الفريق غادر دور المجموعات.

وأوضح المصدر أن الأيام المقبلة ستشهد إنهاء إجراءات التعاقد ومغادرة سعد عبد الأمير إلى تركيا.

يشار إلى أن سعد عبد الأمير، سبق له خوض تجارب احترافية، آخرها كان في الدوري السعودي.

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