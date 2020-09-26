مصدر نيابية ..تم كسر النصاب من قبل دولة القانون والفتح وجزء من الكرد والسنة

2020/09/26 | 16:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد كشف مصدر نيابية اليوم السبت ، عن كسر النصاب من قبل دولة القانون والفتح وجزء من الكرد والسنة”.

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