العراق يدعم معاهدة عدم الانتشار النووي

2020/09/26 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك العراق في المُؤتمَر العامّ للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية في دورته الرابعة والستين الذي عُقِدَ في مركز فيينا الدوليّ.

وأكّد مُمثل العراق الدائم لدى الوكالة السفير بكر فتاح حسين خلال بيان لوزارة الخارجية، حصل PUKmedia على نسخة منه، على دَعْمَ حُكُومة العراق لمعاهدة عدم الانتشار النوويّ، ونظام نزع السلاح الدوليّ، والتطبيق الكامل لنظامها الأساسيّ لضمان الاستخدام السلميّ للطاقة النووية وبما يخدم البشرية جمعاء.

وَشدّد السفير، حسب بيان الخارجية، على أنّ الحلّ الأمثل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النوويّة، وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هو أن يتوحّد المُجتمَع الدوليّ، ويسعى إليه.

PUKmedia عن اعلام وزارة الخارجية‌

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