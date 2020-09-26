2020/09/26 | 17:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو بمجلس النواب اليوم السبت، استمرار عقد جلسة مجلس النواب، مؤكدا عدم كسر نصاب الجلسة.

وكانت وسائل اعلام محلية قد اشارت الى ان عددا من النواب انسحبوا من جلسة مجلس النواب المنعقدة لكسر نصابها.

ونفى النائب جمال شكور عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، كسر النصاب القانوني للجلسة، مؤكدا انها مستمرة برئاسة الحلبوسي.

وكانت جلسة مجلس النواب، قد بأت في وقت سابق من اليوم السبت برئاسة محمد الحلبوسي، لاكمال قانون الانتخابات وبنصاب مكتمل بحضور 179 نائبا، بعد تأجيل انعقادها نحو 4 ساعات لعدم اكتمال النصاب القانوني.

من جانبها قالت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ريزان شيخ دلير خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان النقاشات مستمرة داخل قاعة البرلمان، مبينة ان اغلب الكتل السياسية تتفق على ان تكون الدوائر الانتخابية متوسطة.

PUKmedia هاميار علي‌

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