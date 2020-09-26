العراق.. قيادي سياسي يعلن تسلل كورونا إلى جسده

2020/09/26 | 17:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، النائب السابق، مشعان الجبوري، السبت، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتب الجبوري تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (26 أيلول 2020): "اظهرت نتائج 3 مسحات بـ3 مختبرات رصينة انني مصاب بالكورونا".

وأضاف: "وبذلك يكون الفايروس قد نجح في التسلل الى جسدي رغم التحصينات التي احطت نفسي بها!؟".

وتابع القيادي: "ساتصدى له متسلحا بكل ما وفره الطب من ادوية وايماني كبير باني ساهزمه".

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