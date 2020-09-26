نائب يقترح طريقة للقضاء على الفساد الذي يلازم ملف البطاقة التموينية

2020/09/26 | 17:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم النائب عن تحالف سائرون غائب العميري، اقتراحا بتحويل مفردات الحصة التموينية الى مبالغ نقدية تساوي تكاليفها، لتلافي الفساد الذي يشوب مراحل التعاقد والتجهيز.

وخاطب العميري في مؤتمر صحفي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (26 أيلول 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالقول انه "استنادا لاحكام المادة 61 ثانيا من الدستور التي نصت على ان يختص مجلس النواب الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، وبالنظر لقيامكم بتشكيل لجنة بمكافحة الفساد، لكننا لم نلمس قيام هذه اللجنة بالتحرك على اركان الفساد في ملف البطاقة التموينية التي فشلت الحكومات المتعاقبة في تأمينها، مايتطلب التحرك المباشر لتأمين الامن الغذائي للمواطن الفقير وهذا ماوعدتم به في البرنامج الحكومي".

وطالب العميري، "باجراءات عاجلة وخطوات ملموسة، في مواعيد محددة لمعالجة الاخفاقات في هذا الملف".

واقترح العميري، "تحويل الحصة التموينية الى مبالغ نقدية تساوي تكاليف هذه الحصة في الموازنة العامة لتلافي الفساد الذي يشوب مراحل التعاقد والتجهيز وتسلم لمفرداتها ضمن منهاج مدروس لعدم استغلاله من قبل الفاسدين الكبار".

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