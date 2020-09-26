رئيس البرلمان يعلن عن تسلم طلب لتأجيل التصويت على قانون الانتخابات

2020/09/26 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان رئاسة المجلس جاهزة لعرض صيغة قانون انتخابات مجلس النواب بأي وقت، معلنا عن تسلم طلب بتأجيل فقرة اكمال التصويت على القانون الى يوم محدد خلال هذا الاسبوع.

وقال رئيس مجلس النواب خلال ترؤسه جلسة البرلمان اليوم السبت، ان “رئاسة المجلس جاهزة لعرض صيغة قانون انتخابات مجلس النواب بأي وقت“، مشيرا الى اننا “تسلمنا طلب بتأجيل فقرة اكمال التصويت على القانون الى يوم محدد خلال هذا الاسبوع“.

ودعا رئيس المجلس، القوى السياسية الى “تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب للمصلحة الوطنية”.

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