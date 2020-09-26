2020/09/26 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الصحة: تسجيل 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3652 حالة ووفاة 68 حالة

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