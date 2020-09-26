عاجل | وزير الخارجية فؤاد حسين يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني

2020/09/26 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

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وزير الخارجية فؤاد حسين يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني

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