2020/09/26 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس النواب يعقد جلسته المخصصة للتصويت على الدوائر الانتخابية

*الجلسة برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور نائبيه الأول والثاني وبنصاب مكتمل

*مراسل التغيير: عدد النواب المتواجدين داخل قاعة البرلمان 179 نائبا

*مراسل التغيير: انعقاد الجلسة جاء بعد اجتماع برئاسة الحلبوسي مع قادة الكتل السياسية لحل الخلافات على فقرة الدوائر الانتخابية

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