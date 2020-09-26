مفوضية الانتخابات تكشف عدد الناخبين المسجلين في البايومتريا 

2020/09/26 | 17:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سرى جياد/ كشف عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السابق رياض البدران عدد الناخبين المسجلين بايومتريا يقارب 58% .وقال البدران للمستقلة أن النسبة تختلف من محافظة لأخرى فلو اخذنا محافظة بغداد على سبيل المثال فيها 45% من الناخبين محدثين بايومتريا في الرصافة اما الكرخ فنسبتهم بما يقارب 48% واذا اعتمد صانع القرار البطاقة البايومترية […]

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