البرلمان يصوت على فقرة جديدة في قانون الانتخابات

2020/09/26 | 17:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، بجلسته التي عقدت اليوم السبت، على فقرة وجوب الالتزام بالتجاوز الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة في قانون الانتخابات.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت على فقرة وجوب الالتزام بالتجاوز الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة”.

واضاف ان “الصيغة التي تم التصويت عليها تضمنت ايضا وجوب اعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند التوزيع الدوائر الانتخابية”.

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