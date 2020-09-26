تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى بعد زيارة الاربعـين

2020/09/26 | 17:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة يوم السبت الموافق ١٠-١٠.

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