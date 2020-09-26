البرلمان يؤجل التصويت على الدوائر الانتخابية الى العاشر من الشهر المقبل ويرفع جلسته للغد

2020/09/26 | 17:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت رئاسة مجلس النواب، رفع جلستها التي عقدت اليوم السبت الى يوم غد الاح، فيما ارجأت التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة يوم السبت الموافق ١٠-١٠.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية الى جلسة يوم السبت الموافق ١٠-١٠”.

واضاف المصدر، ان “مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم غد الاحد”.

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