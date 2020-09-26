2020/09/26 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا في عموم محافظات العراق.

وأكدت الوزارة تسجيل أربعة الاف ومئتين وسبعين إصابة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ تسجيل اول حالة الى أكثر من ثلاث مئة وخمسة وأربعين ألف حالة، في حين سجلت الوزارة ثلاثة الاف وست مئة واثنتين وخمسين حالة شفاء، ليصل العدد الكلي للمتعافين الى اكثر من مئتين وستة وسبعين الف حالة.

كما سجلت الوزارة ثمانية وستين حالة وفاة ليبغ مجموع الوفيات ثمانية الاف وتسع مئة وخمس وثلاثين حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: تسجيل 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3652 حالة شفاء و68 وفاة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: تسجيل 4270 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3652 حالة شفاء و68 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).