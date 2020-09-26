سيناريو غريب.. مانشستر يونايتد يخطف فوزا مثيرا من برايتون

2020/09/26 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سيناريو مثير وغريب لمباراة شهدت هدفين في الوقت البدل عن ضائع، خطف مانشستر يونايتد فوزا صعبا 3-2 أمام مضيفه برايتون الذي أصاب الخشبات خمس مرات في اللقاء، السبت في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

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