حركة النجباء تتبرأ من استهداف السفارة الأميركية في بغداد

2020/09/26 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أصدر زعيم حركة النجباء اكرم الكعبي، السبت، بياناً بشأن استهداف البعثات الأجنبية.وذكر الكعبي في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم السبت ، أن “فصائل المقاومة لا تستهدف سفارة الشر هذه في الوقت الحالي من الخارج لسبب واحد فقط وهو وجود الكثير من المقتربات المدنية والحكومية حولها والتي نحرص على حمايتها والحفاظ عليها، […]

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