النصر يقترح تقسيم العراق إلى 80 دائرة انتخابية

2020/09/26 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم ائتلاف النصر مقترحا بشأن تقسيم الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات يتضمن تقسيم العراق إلى ثمانين دائرة انتخابية.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات المظفر في بيان، إن الدوائر الصغيرة لا تخدم مصالح المتظاهرين، وان بعض الكتل السياسية مازالت تناور في موضوع الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق مصالحها، مشيرة إلى أن مقترح ائتلاف النصر تضمن تقسيم العراق إلى ثمانين دائرة انتخابية، وينتج ثلاثمئة وتسع وعشرين نائبا، مبينة أن كتلة سائرون وبعض الكتل الأخرى أكدت تأييدها للمقترح.

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