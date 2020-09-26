مجلس النواب يعقد جلسته لمناقشة قانون الانتخابات واكمال الفقرات غير المصوت عليها

2020/09/26 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس النواب جلسته المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات واكمال الفقرات غير المصوت عليها.

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اعمال الجلسة التاسعة من الـــدورة النيابية الرابعـة، السنة التشريعية الثالثة، الفصـــل التشريعي الاول بحضور مئة وتسعة وسبعين نائباً.

وكان مجلس النواب قد صوت في كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات الجديد استجابة لمطالب المتظاهرين لكن ولغاية الآن لم تصادق رئاسة الجمهورية عليه لعدم إكمال جدول الدوائر الانتخابية وجغرافيتها في كل محافظة وعددها، وهو ما يتطلب تصويت البرلمان على هذه الفقرة مسبقا.

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