2020/09/26 | 18:02 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
23 محاولة انتحار.. و75 فتاة ’هاربة’ في العراق خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أعلنت الشرطة المجتمعية، السبت، حصيلة حالات العنف الأسري خلال النصف الأول من عام 2...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
23 محاولة انتحار.. و75 فتاة ’هاربة’ في العراق خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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