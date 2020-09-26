23 محاولة انتحار.. و75 فتاة ’هاربة’ في العراق خلال 6 أشهر

2020/09/26 | 18:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت الشرطة المجتمعية، السبت، حصيلة حالات العنف الأسري خلال النصف الأول من عام 2...

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