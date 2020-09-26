مدرب الناشئين يفصح عن موعد فتح باب الاختبارات للمواهب الجديدة

2020/09/26 | 18:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

من المؤمل ان يعاود منتخب الناشئين تدريباته الفعلية، يوم غد الأحد ، تحضيرا للاستحقاقات الآسيوية المقبلة، لكن بتواجد لاعبي محافظة بغداد.

وقال مدرب منتخب الناشئين، عماد محمد في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم ( 27 أيلول 2020): "سنعاود تدريباتنا غدا بتواجد لاعبي محافظة بغداد فقط".

واضاف إن:" لاعبي بقية المحافظات سيلتحقون بالوحدات التدريبية تباعا بعد إكمال الترتيبات الإدارية بالتعاون مع الهيأة التطبيعية".

وبين: "عملنا مع المنتخب ينصب على بناء جيل مميز يخدم المنتخب الأول لسنوات طويلة من خلال اختيار المواهب التي ركزنا على نوعيتها وحسب الأعمار الصحيحة".

و اوضح: "سنتبع خلال التدريبات جميع إجراءات الوقاية والتباعد التي أوصت بها وزارة الصحة للحفاظ على لاعبينا من الإصابة بفايروس كورونا، وان تدريباتنا ستستمر لمدة أسبوعين، ومن بعدها سنفتح باب الاختبارات لفترة أسبوعين أيضا من أجل ضم من يستحق من المواهب إلى المنتخب وتمثيله في البطولات المقبلة".

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