الكاظمي: لا يوجد أي استهداف لعشائرنا وما تقوم به الأجهزة الأمنية يأتي ضمن مهامها

2020/09/26 | 18:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على عدم التساهل مع الأخطاء لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم السبت، جلسة استثنائية برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، فيما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، بالإضافة الى تنسيق العمل بين القوات الأمنية”.

واضاف الكاظمي، أن “الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء، وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية”، مشددا على “عدم التساهل مع الأخطاء لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية”.

ووجّه، الأجهزة الأمنية “بمراعاة مبادىء حقوق الإنسان في حماية التظاهرات، وأن تضع بنظر الاعتبار ما نص عليه الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير، على أن لا يؤثر ذلك في سير الحياة اليومية وعدم تعطيل المصالح العامة والخاصة، مؤكدا على التعاطي مع كل حالة وفق القانون”.

وأكد الكاظمي، على “احترام الحكومة للعشائر العراقية التي كان لها دور كبير في حماية النسيج المجتمعي، وإسناد القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب”، مبينا أن “ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات أمنية، إنما يأتي ضمن مهامها في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ولا يوجد أي استهداف لعشائرنا”.





وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني ملف أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق، وبذل أقصى الجهود لحمايتها، للحفاظ على سمعة البلد في المجتمع الدولي .

كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، منها وضع آليات جديدة يتم في ضوئها تسهيل منح تأشيرات الدخول للمستثمرين مستقبلا.

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