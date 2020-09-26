2020/09/26 | 18:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن وجود درجات وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وقال عضو اللجنة احمد الصفار في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 يتضمن عدد من الدرجات الوظيفية ستطلق لبعض الوزارات”، لافتا إلى إن “مشروع القانون سيصل للبرلمان قريبا بعد إرجاعه للحكومة”.

وأضاف أن “إرجاع الموازنة للحكومة حصل لإجراء بعض التعديلات التي تتعلق بالوضع المالي العام للبلاد”، مبينا أن ” هناك فقرات في الموازنة من صلاحيات السلطة التنفيذية ان تعدلها وهي خارجة عن مهام لجنة المالية”.

وتابع أن “اللجنة تأمل بان يكون التوزيع عادل للدرجات الوظيفية التي ستتضمنها موازنة 2020”.

و أكدت لجنة المالية النيابية، الخميس الماضي، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ ستكون لثلاثة اشهر فقط.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف عن وجود درجات وظيفية بموازنة 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف عن وجود درجات وظيفية بموازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).