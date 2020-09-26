الأردن يسجل 850 اصابة بفيروس كورونا

2020/09/26 | 18:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 850 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 830 محلية والاخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد، بالاضافة لاربع وفيات، وهو اعلى معدل يسجل في البلاد لجهة الاصابات والوفيات.وبينت الصحة الأردنية في موجز صحفي ان عدد الوفيات بالمملكة ومنذ بدء انتشار الوباء ارتفع الى 43 […]

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